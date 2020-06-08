​​​​​​​Продюсер “Ала-Тоо 24” Сюита Соурбаева превратила канал в собственную лавку!

Бишкек, “Саясат.kg”. О деятельности продюсера телеканала “Ала-Тоо 24” С.Соурбаевой.

Председателю

Наблюдательного совета КТРК

А.Болгонбаеву

ЗАЯВЛЕНИЕ

Поводом моего заявления к Вам стала ситуация, сложившаяся на телеканале «Ала-Тоо24». Низкий профессиональный уровень продюсера канала С.Соурбаевой и ее незаконные действия нанесли огромный урон содержанию и качеству материалов «Ала-Тоо24».

Деятельность продюсера «Ала-Тоо 24» С.Соурбаевой привела к падению рейтинга и авторитета, деградации редакционной политики телеканала. Ярким свидетельством является закрытие рейтинговых программ, таких как «Элдик репортер». Программа за сутки набирала по 60 тыс. просмотров. Это очень хороший показатель, учитывая тот факт, что продукция КТРК не пользуется успехом в интернет пространстве. Удручает тот факт, что С.Соурбаева превращает информационный канал в площадку для отчетов чиновников.

К примеру, «Ала-Тоо24» предоставила возможность оправдаться акиму Чаткальского района, который на строительство арки (из бетона и шлакоблока) потратил 2 млн 400 тыс. сомов. Эта информация пришла на программу «Элдик репортер» от местных жителей, которые возмущены незаконной растратой государственных средств. Арка не достроена, а деньги потрачены (видеоматериал прилагается).

Помимо этого, с момента прихода С.Соурбаевой на «Ала-Тоо 24» в коллективе сложилась трудная морально-психологическая обстановка. Соурбаева свела на нет коллегиальное принятие решений, которое всегда практиковалось в коллективе. Соурбаева работает только с теми, кто потакает ей и беспрекословно выполняет ее поручения. Что же касается критерия оценок труда сотрудников, то они вызывают большие сомнения. Журналисты, которые выполняют одну и ту же работу получают разные денежные премии. Своим приближенным она начисляет на 10-15 тысяч сомов больше, чем другим. Метод наказания рублем используется для выживания неугодных сотрудников. На сегодняшний день есть сотрудники, которые находятся на грани увольнения.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что такая обстановка в коллективе была в 2009 году, когда Соурбаева была продюсером, тогда еще студии информационной программы «Ала-Тоо». В тот период путем незаконной аттестации был уволен ряд сотрудников, которые впоследствии через суд восстановились на работе.

Если взять этическую сторону работы Соурбаевой, то она позволяет себе нецензурные выражения и оскорбление в адрес сотрудников. Звучат такие выражения, как “эшектер”, “колунардан к... келбейт”, “кудайдын к…. көрдүң беле!”.

С моральной точки зрения Соурбаева не имеет права занимать должность продюсера «Ала-Тоо24», поскольку в 2010-году 7 апреля в день кровопролития она давала в эфир необъективную, искаженную информацию, чем еще больше раздражала народ. Несмотря на гибель граждан Соурбаева продолжала беспрекословно выполнять поручения Бакиевского режима. Она была вынуждена прекратить свою провокационную деятельность только тогда, когда в здание КТРК вошли митингующие.

Хочу довести до Вашего сведения, что непрофессионализм С.Соурбаевой был подтвержден решением Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ. Данная комиссия рассмотрела заявление активистки Умай Арыковой, которая обратилась с просьбой рассмотреть репортаж по митингу «Реакция» на соответствие нормам журналистики. Так, Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 6 марта 2020 года вынесла решение:

1. В сюжете «Ала-Тоо24» были нарушены статьи 8, 9,10 Этического кодекса журналиста Кыргызстана.

2. Заявить журналистам–авторам сюжета и руководству телеканала «Ала-Тоо24» общественное порицание за нарушение норм Этического кодекса, не совместимое со стандартами профессиональной журналистики.

3. В этой связи и исходя из того, что, в соответствие с частью 3 статьи 6 Закона КР «О телевидении и радиовещании», ответственность за содержание программ и передач несет руководитель телерадиорганизации или автор программы, передачи», рекомендовать Наблюдательному совету и руководству КТРК рассмотреть решение Комиссии на предмет привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательных и корпоративных норм.

4. Направить настоящее решение Комиссии всем редакциям СМИ для опубликования, НПО, органам власти и государственным учреждениям.

5. Передать материалы Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ кафедрам журналистики ВУЗов Кыргызстана для изучения студентам в рамках курса «Профессиональная этика журналиста».

Одним словом, канал «Ала-Тоо 24» стал черным пятном в истории Кыргызской журналистики (решение Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ).

Также считаю необходимым довести до Вашего внимания, что с приходом С.Соурбаевой увеличилось количество материалов, преследующих финансовую выгоду. Соурбаева дает поручения на изготовление хвалебных и коммерческих репортажей. Однако деньги идут не в бюджет КТРК, а в карман продюсера. Доказательством тому служит заявление в АКС ГКНБ, теперь уже бывшего корреспондента «Ала-Тоо24» Актилек Гулжигит кызы. В нем Актилек Гульжигит кызы пишет о том, что С.Соурбаева пользуясь своим служебным положением, дала задание снять и показать деятельность частной угледобывающей компании. Репортаж длительностью в 10 минут не раз проходил в эфире «Ала-тоо24». На сегодняшний день дело зарегистрировано в ЕРПП от 16.03.2020года за № 03-820-2020-000135, статья № 233, часть 2 УК КР (заявление А.Гульжигит кызы прилагается). Хочу отметить, что этот материал должен был пройти через рекламно-коммерческое агентство КТРК. Программная сетка «Ала-Тоо24» могла бы служить доказательством, однако в течение 6 месяцев телеканал работал без программной сетки.

Также хочу сообщить, что под предлогом проведения новогоднего корпоративного вечера, только через меня Соурбаева собрала с представителей местных властей больше 150-ти тыс. сомов. Руководители МСУ сами привозили деньги и собственноручно вручали их С.Соурбаевой. Вместе с тем, крупная компания, как «Мегаком», также передавала средства. Таким образом, продюсер «Ала-Тоо24» С.Соурбаева работала и работает по серым схемам. Напрашивается вопрос, с какой целью С.Соурбаева пришла на эту должность?

Надеюсь, что ОНС КТРК даст свою объективную, непредвзятую оценку деятельности продюсера “Ала-Тоо24” С.Соурбаевой с учетом изложенных фактов.

Прилагаются:

1. Заявление в ОНС КТРК

2. Видеоматериал по Чаткальскому району(строительство арки)

3. Решение Комиссии по жалобам на СМИ

4. Заявление А. Гулжигит в АКС ГКНБ

Сырдыбаева М. А.