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Дело Сыдымана: Судья приостановил рассмотрение дела

Судья Октябрьского районного суда приостановил рассмотрение уголовного дела блогера по кличке Sydyman.

Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Али Магеев.

Защита подала ходатайство о назначении комиссионно-лингвистической экспертизы видеозаписи прямого эфира блогера.

- Судья удовлетворив нашей ходатайство частично, назначил комплексную психолого-лингвистическую экспертизу - сказал адвокат.

Суд приостановил рассмотрение уголовного дела и отправил материалы на экспертизу.

Напомним, ранее на прениях гособвинение запросило 6 лет лишения свободы для блогера.

Эльмир Сыдыманов был задержан из-за высказываний, разжигающих межрегиональную рознь. Ему инкриминируется ст.313 ч.1. «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Его отпустили под домашний арест.

Sydyman на своей странице в Instagram в негативной форме высказался об уроженцах некоторых регионов Кыргызстана.

Позже он опубликовал видео, где принес извинения кыргызстанцам.

Источник: vesti.kg

           

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