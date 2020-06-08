(Видео) Мигранты из КР: «Пускай дети и внуки людей из правительства будут скитаться так же, как и мы!»

Кыргызстанцы шли пешком в сторону Самары. Им пришлось ночевать на улице под дождем

Кыргызстанцы идут пешком в сторону Самары. Видео с такой подписью накануне распространилось в соцсети Instagram.​

«Мы сейчас находимся на границе между Саратовом и Самарой. Слева от нас - поле, справа - лес, за ним - трасса. Вот кыргызы идут, прячась, словно преступники. Пускай «высохнет» кыргызстанское правительство! Пускай их дети и даже внуки будут скитаться так же, как и мы! Вот в такой ситуации оказались кыргызы», - произнес один из шедших граждан.​

Затем последовало другое видео, где граждане от безыисходности остались ночевать под дождем на улице, укрывшись клеенкой.

«Люди лежат прямо на земле, на клеенке, укрылись ею же. На улице холодно. Все замерзли», - сказал кыргызстанец.

Источник: vesti.kg