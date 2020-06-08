Дастан Догоев написал заявление об отставке – источник

н также добавил, что изначально Догоев был против коррупции при продаже радиочастот.

Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев написал заявление об уходе, в связи с поступлением в Гарвардский университет. Об этом Reporter.kg сообщили источники в правительстве.

«Сейчас на место Догоева ищут хорошего специалиста в области IT. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выйдет на работу и подпишет его заявление», – уточнил источник.

Он также добавил, что изначально Догоев был против коррупции при продаже радиочастот.

«Вот такие коррупционные схемы отняли желание Догоева работать, и поэтому он решил податься за границу», – говорит источник.

Напомним, что Reporter.kg уже ранее сообщал о том, что глава ГКИТС покидает должность из-за учебы в Гарварде. Однако тогда в разговоре с нашим корреспондентом Догоев опроверг информацию об уходе, а учебу за границей не стал комментировать, ссылаясь на то, что это его личное дело.

Источник: Reporter.kg