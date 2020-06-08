Дастан Догоев написал заявление об отставке – источник

н также добавил, что изначально Догоев был против коррупции при продаже радиочастот.
Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев написал заявление об уходе, в связи с поступлением в Гарвардский университет. Об этом Reporter.kg сообщили источники в правительстве.
«Сейчас на место Догоева ищут хорошего специалиста в области IT. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выйдет на работу и подпишет его заявление», – уточнил источник.
Он также добавил, что изначально Догоев был против коррупции при продаже радиочастот.
«Вот такие коррупционные схемы отняли желание Догоева работать, и поэтому он решил податься за границу», – говорит источник.
Напомним, что Reporter.kg уже ранее сообщал о том, что глава ГКИТС покидает должность из-за учебы в Гарварде. Однако тогда в разговоре с нашим корреспондентом Догоев опроверг информацию об уходе, а учебу за границей не стал комментировать, ссылаясь на то, что это его личное дело.
Источник: Reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!