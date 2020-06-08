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В Кыргызстане на утро 8 июня выявлено 25 новых случаев коронавируса. Всего 2032 случая

Из стационаров выписано 20 пациентов, за всего время 1445.

В Кыргызстане на утро 8 июня выявлено 25 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Бишкеке — 18

- в Чуйской области — 7

Таким образом, на 8 июня в Кыргызстане подтверждено 2032 случая коронавируса.

За сутки зафиксирована одна смерть — в Нарынской области скончался 67-летний пациент.

Из стационаров выписано 20 пациентов, за всего время 1445.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           

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