Кыргызстанцы требуют уволить судью, оправдавшего обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки

На сайте Change.org создана соответствующая петиция

Кыргызстанцы подписывают петицию на имя президента Сооронбая Жээнбекова с требованием уволить судью Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу.

Напомним, ранее стало известно, что Айбек Эрнис уулу оправдал молодого человека, который изнасиловал 13-летнюю девочку в туалете торгового центра.

«Это не первый раз, когда данный судья выносит сомнительные приговоры. Мы требуем от президента Кыргызской Республики уволить судью Айбека Эрнис уулу и привлечь его к ответственности», - говорится в обращении.

Петиция на сайте Change.org была создана 5 июня текущего года.

Источник: vesti.kg