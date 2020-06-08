Кыргызстанцы требуют уволить судью, оправдавшего обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки

На сайте Change.org создана соответствующая петиция
Кыргызстанцы подписывают петицию на имя президента Сооронбая Жээнбекова с требованием уволить судью Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу.
Напомним, ранее стало известно, что Айбек Эрнис уулу оправдал молодого человека, который изнасиловал 13-летнюю девочку в туалете торгового центра.
«Это не первый раз, когда данный судья выносит сомнительные приговоры. Мы требуем от президента Кыргызской Республики уволить судью Айбека Эрнис уулу и привлечь его к ответственности», - говорится в обращении.
Петиция на сайте Change.org была создана 5 июня текущего года.
Источник: vesti.kg
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