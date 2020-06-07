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В Кыргызстане на утро 7 июня выявлено 33 новых случая коронавируса. Всего случая 2007

Таким образом, на 7 июня всего в Кыргызстане подтверждено 2007 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 7 июня выявлено 33 новых случая COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- Бишкек - 9

- Чуйская область - 3

- Нарынская область - 8

- город Ош - 9

- Ошская область - 3

- Жалал-Абадская область - 1

Таким образом, на 7 июня всего в Кыргызстане подтверждено 2007 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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