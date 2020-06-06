(Видео) В Нарыне местные жители перекрыли дорогу чабанам, их не пускают на пастбища 

Сотрудники милиции пытались разогнать народ и убрать живой блок-пост, но попытка не удалась, сейчас на место прибыли Акимы районов и полпред Нарынской области.
Спор из-за пастбища “Кум-Бель” в Нарынском районе переходит в скандал, местные жители не могут поделить территорию.
Сегодня, 6 июня, жители села Жерге-Тал остановили десять семей, которые во главе с акимом Кочкорского района перекочевывали через эту местность. Группа примерно из 170 человек просто перекрыла дорогу и никого не пропускала.
Сотрудники милиции пытались разогнать народ и убрать живой блок-пост, но попытка не удалась, сейчас на место прибыли Акимы районов и полпред Нарынской области.
Источник: eldik.media
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