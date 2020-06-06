СМИ: В Москве гражданка Кыргызстана родила ребенка и утопила его в ванной

В Москве гражданка Кыргызстана родила ребенка и утопила его в собственной ванной.
Женщина попыталась убедить врачей, что у нее случился выкидыш. Об этом сообщает издание «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их данным, 21-летняя гражданка Кыргызстана попала в больницу после преждевременных родов 2 июня.
В пресс-службе московского управления Следственного комитета рассказали, что женщина обратилась в медицинское учреждение и сообщила, что родила мертвый плод. Но судебно-медицинской экспертизе удалось установить истинную причину смерти младенца.Выяснилось, что тем же утром девушка, будучи на седьмом месяце беременности, родила девочку, а потом положила ребенка в наполненную водой ванную.
Тело ребенка нашли в мусорке на Луховицкой улице. По данным источника «360», причиной смерти стало утопление в пресной воде.
Мать утопленного младенца задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве ребенка, находящегося в беспомощном состоянии. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи планируют просить суд о помещении молодой матери под стражу.
Источник: reporter.kg
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