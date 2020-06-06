За сутки в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 1 974

В Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19.
На 10.00 6 июня в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В Бишкеке – 9, в Оше - 11, в Ошской области – 2, в Нарыне – 3, в Чуйской области -10, в Баткенской области – 1, в Джалал-Абадской области – 2.
Усенбаев пояснил, что три из новых случаев являются завозными, 29 – находились под домашним карантином, за ними наблюдали медики.
«Источник заражения не установлен у 6», - сказал он.
Всего в Кыргызстане выявлено 1 974 случаев заболевания COVID-19.
Источник: Кабар
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