За сутки в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 1 974

В Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19.

На 10.00 6 июня в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В Бишкеке – 9, в Оше - 11, в Ошской области – 2, в Нарыне – 3, в Чуйской области -10, в Баткенской области – 1, в Джалал-Абадской области – 2.

Усенбаев пояснил, что три из новых случаев являются завозными, 29 – находились под домашним карантином, за ними наблюдали медики.

«Источник заражения не установлен у 6», - сказал он.

Всего в Кыргызстане выявлено 1 974 случаев заболевания COVID-19.

Источник: Кабар