В Москве суд оправдал кыргызского мигранта, проходившего подозреваемым в деле по факту гибели сына олигарха

Бишкек, “Саясат. kg”. Московский городской суд отменил решение первой инстанции в отношении кыргызстанца Исламбека Акбарова.

Напомним, Исламбек Акбаров проходил подозреваемым по делу о гибели Александра Маругова — сына российского миллиардера Владимира Маругова

Как пишут российские издания, суд первой инстанции признал кыргызстанца виновным и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу. Апелляция была рассмотрена 3 июня, кыргызстанец вышел на свободу.

Отметим, дорожно-транспортное происшествие с участием Исламбека Акбарова вызвало резонанс в кыргызстанской и российской общественности. Известный российский ведущий Андрей Малахов в прямом эфире заявил, что сына олигарха заказали. По словам ведущего, Акбарову заплатили 100 тысяч долларов за преднамеренное ДТП и «с учетом ситуации в Киргизии эти деньги сделают счастливыми всю его семью, весь аул, родственников, и до конца их дней им не заработать таких денег». Эти слова ведущего вызвали возмущение кыргызской общественности, в итоге журналист был вынужден в очередной передаче извиниться перед кыргызским народом.

На указанной телепередаче присутствовал представитель Кыргызстана в России, он попросил прощения у матери Александра Маругова — Татьяны Маруговой. Перед публикой она заявила, что не имеет претензий к обвиняемому.

По отдельной информации, причиной смертельного исхода дорожной аварии стала высокая скорость, на которой Александр Маругов ехал на мотоцикле, который врезался в машину кыргызстанца.