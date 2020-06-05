На Каныбека Иманалиева и Мирлана Бакирова села «птица счастья»?

Неоспоримая правда, Каныбек Иманалиев превратился в большого весомого депутата «Ата Мекена».

В последние дни серьезно критикует правительство, приводит в замешательство Абылгазиева. Многие думают что, наверное, на следующих выборах Иманалиев выступит с поднятым флагом «Ата Мекена». Но Капашевича не покажется во дворе Текебаева во время большой гонки. Лишь на днях прояснилось, что он сам избран главой новой команды. Правозащитница Динара Ошурахунова на своей странице в Твиттере написала: «Говорят, мол, Каныбек Иманалиев стал руководителем одной партии Матраимова…». Наряду с Каныбеком Иманалиевым в народе говорят, что заместитель спикера парламента «онугуец» Мирлан Бакиров стал сопредседателем в «Мекеним Кыргызстан». Лишь недавно прошло собрание политического совета этой партии. Распространились разговоры, что его членами стали бывший спикер парламента, экс-генеральный прокурор и посол Ибрагим Жунусов, юрист Канатбек Азиз. Без слов понятно, кто настоящий хозяин этой партии. Вкратце, теперь Каныбек Иманалиев не будет вместе с Текебаевым, а схватится с ним в политической борьбе.

Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 05.06.2020/стр.5