Можно ли это назвать пустым обманом?

Недавно один депутат поинтересовался судьбой богача Аскарбека Шадиева, сбежавшего в Америку.

Генпрокурор научился увиливать от вопросов. Верхушка оценила подобный его навык и наградила большим чином. Если раньше на погонах было три звезды, то теперь там сияет одна большая звезда. В любом случае сейчас Откурбек Джамшитов на коне. Но даже ясновидящие не могут четко сказать – какое будущее его ждет. Ведь нельзя сказать, что прокуроры до него живут счастливо. Им предъявили обвинения, жизнь у них усложнилась.

Недавно один депутат поинтересовался судьбой богача Аскарбека Шадиева, сбежавшего в Америку. Прокурор не моргнул глазом и заявил, что скоро за ним выедут люди. Очевидно, что и на этот раз выберут кривую дорогу те, кто не смогли привести Данияра Усенова из расположенной недалеко Беларуси. Очевидно, что даже если туда поедут люди, они не осмелятся надеть наручники. Мы не можем вспомнить случаи, когда сотрудники силовых органов четко выполняли свою работу. Деньги сбивают с пути даже тех, кто всегда был честен. Интересно, чьи теперь карманы наполняться деньгами Шадиева. К тому же отговорка у них есть – коронавирус помешал. Наверное представился хороший случай навариться тем, кто научился хорошо врать…

Источник: газета «Ачык Соз» №6 от 04.06.2020 / стр. 4