Дело Курсана Асанова. Адвокат заявила о тяжелом состоянии одного из обвиняемых

Суду была предоставлена справка о том, что журналист прошел обследование и находится на домашнем лечении.
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.
В ходе заседания судья зачитал ходатайство адвоката Чынары Джакупбековой, в котором указывается, что обвиняемый Турсунбек Бейшенбеков находится в крайне тяжелом состоянии.
Суду была предоставлена справка о том, что журналист прошел обследование и находится на домашнем лечении.
Гособвинители заявили, что защита вводит в заблуждение суд, поскольку остеохондроз не является тяжелым заболеванием. Прокуроры просили обязать Турсунбека Бейшенбекова явиться в суд на следующее заседание.
В итоге суд посчитал неуважительным отсутствие обвиняемого. Адвокату Чынаре Джакупбековой сделали замечание за то, что она не смогла явиться в суд.
Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Источник: 24.kg
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