Как мы усилим Баткен?

Ни одному правителю так и не удавалось справиться с раной, напоминающей раковую опухоль.
Не хватает решительности. Тем не менее в свое время находившиеся во власти люди раскрывают секреты, даже в свои восемьдесят хотят получить жирную должность. Словно не осталось других героев для репортажа, стоит только прозвучать выстрелам на границе, как журналисты бегут к ним. А те продолжают рассказывать старую «сказку». Наши солдаты вынуждены прятать голову, если таджики обстреливают из миномета. Стоит нашим выстрелить в ответ, как будут вызывать на допрос, требовать написать объяснительную. Эти несчастные только и думают о том, чтобы отслужить и уехать.
Как можно решить вопрос? Возможно, ситуацию можно исправить, если наделить губернатора Баткена дополнительным полномочиями. Губернатор не может что-то решить, пока заместитель главы правительства встанет с места и доберется до границы. Мы видим, что даже приезд заместителя не позволяет сдвинуться с места. Пришло время народным избранникам начать сотрудничать с людьми, которые озвучивают толковые мысли и аргументы, написать законы, которые будут работать. Сейчас важнее укрепить границы, а не защищать бизнесменов. Только когда придет губернатор, способный вести переговоры на равных, переживать за родину, проявлять железную волю, на границе не будет стрельбы и народ начнет жить спокойно. Можно найти дальновидных людей с чистым прошлым. К слову, губернатор должен проследить за суммой средств, которые выделяются для решения проблем пограничников. Если бы полпред вмешался в вопрос назначения начальников пограничной службы, пришли бы достойные кадры. Только способный сохранить стабильность, а не опирающийся на родственников руководитель может довести дело до ума. Интересно, когда у нас совесть будет дороже денег?
Источник: газета «Ачык Соз» №6 от 04.06.2020 / стр. 4
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