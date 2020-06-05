(Видео) "Ты мне наливал, что ли?". Милиционер обматерил гражданина и предложил ему выпить

Автор ролика предположил, что офицер был пьян

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен сотрудник милиции, ругающийся матом. Ролик снял молодой человек. Он просил милиционера выпустить из машины человека, которого якобы удерживают незаконно. В ответ мужчина в форме несколько раз нецензурно выразился.

"Ты мне наливал что ли?, - ответил правоохранитель гражданину, который обратил внимание на запах алкоголя, якобы исходящий от офицера. - Иди выпей сто грамм".

Автор видео предположил, что сотрудник правоохранительных органов находился в состоянии алкогольного опьянения. Чем закончился конфликт гражданина и стража порядка, пока неизвестно, как и нет данных о том, где и когда было снято видео.

Vesti.kg обратились за комментарием в пресс-службу МВД. Там пообещали выяснить обстоятельства инцидента и предоставить ответ позже.

Источник: vesti.kg