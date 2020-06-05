Даниэль Ажиев хочет совершить суицид. С ним встретились правозащитники

«Ему систематически поступают угрозы от спецконтингента. Заявление Ажиева передано в Спецпрокуратуру», — подчеркнули работники НЦПП.
Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток навестили в Бишкекском СИЗО-1 обвиняемого в разжигании межнациональной розни Даниэля Ажиева. Ранее, отметим, его адвокат Таалайгуль Токтакунова сообщала, что обратилась с заявлением в НЦПП о том, что ее подзащитного жестоко избивают и его жизни угрожает опасность.
Даниэль Ажиев сильно напуган и подавлен. Он заявил им, что в случае перевода в общую камеру совершит суицид.
«Ему систематически поступают угрозы от спецконтингента. Заявление Ажиева передано в Спецпрокуратуру», — подчеркнули работники НЦПП.
Юрист Таалайгуль Токтакунова сообщила 24.kg, что ГСИН распространяет недостоверные и ложные сведения относительно того, что Ажиев ни на что не жалуется. «Нас, его адвокатов, обвиняют в том, что мы врем. Но у меня есть заявление Ажиева, им собственноручно написанное», — возмутилась она.
Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!