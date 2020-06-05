Даниэль Ажиев хочет совершить суицид. С ним встретились правозащитники

«Ему систематически поступают угрозы от спецконтингента. Заявление Ажиева передано в Спецпрокуратуру», — подчеркнули работники НЦПП.

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток навестили в Бишкекском СИЗО-1 обвиняемого в разжигании межнациональной розни Даниэля Ажиева. Ранее, отметим, его адвокат Таалайгуль Токтакунова сообщала, что обратилась с заявлением в НЦПП о том, что ее подзащитного жестоко избивают и его жизни угрожает опасность.

Даниэль Ажиев сильно напуган и подавлен. Он заявил им, что в случае перевода в общую камеру совершит суицид.

«Ему систематически поступают угрозы от спецконтингента. Заявление Ажиева передано в Спецпрокуратуру», — подчеркнули работники НЦПП.

Юрист Таалайгуль Токтакунова сообщила 24.kg, что ГСИН распространяет недостоверные и ложные сведения относительно того, что Ажиев ни на что не жалуется. «Нас, его адвокатов, обвиняют в том, что мы врем. Но у меня есть заявление Ажиева, им собственноручно написанное», — возмутилась она.

Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.

Источник: 24.kg