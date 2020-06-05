СДПК: Как могущественная партия оказалась на грани исчезновения

Однако по итогам 2019 года показатели улучшились незначительно – до 590 миллиардов.
Партия тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, вышедшая с лозунгами «СДПК – твоя надежная опора», «Поддержим страну, поддержим президента» получила первое место на парламентских выборах в 2015 году.
Как и принято, во время агитации, политобъединение не скупилось на обещания. Так, например, по данным издания Politmer, СДПК их раздала народу в общей сложности 107, на сегодня выполнено только 35.
Так, например, одним из невыполненных обещаний стали слова кандидата в депутаты Жогорку Кенеша в 2015 году Чыныбая Турсунбекова. Он на встрече с жителями Кара-Балты пообещал увеличить ВВП с 400 до 700 миллиардов сомов. Однако по итогам 2019 года показатели улучшились незначительно – до 590 миллиардов.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!