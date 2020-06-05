СДПК: Как могущественная партия оказалась на грани исчезновения

Однако по итогам 2019 года показатели улучшились незначительно – до 590 миллиардов.

Партия тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, вышедшая с лозунгами «СДПК – твоя надежная опора», «Поддержим страну, поддержим президента» получила первое место на парламентских выборах в 2015 году.

Как и принято, во время агитации, политобъединение не скупилось на обещания. Так, например, по данным издания Politmer, СДПК их раздала народу в общей сложности 107, на сегодня выполнено только 35.

Так, например, одним из невыполненных обещаний стали слова кандидата в депутаты Жогорку Кенеша в 2015 году Чыныбая Турсунбекова. Он на встрече с жителями Кара-Балты пообещал увеличить ВВП с 400 до 700 миллиардов сомов. Однако по итогам 2019 года показатели улучшились незначительно – до 590 миллиардов.

Источник: reporter.kg