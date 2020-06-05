AP: Китай умышленно скрывал информацию о коронавирусе

Китай умышленно скрывал лабораторные сведения об опасности коронавируса.

Об этом написало агентство Associated Press (AP). «В январе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хвалила быструю реакцию Пекина в связи с коронавирусом. Но с китайской стороны не было никакой своевременной реакции. Пекин специально скрывал данные, необходимые миру, в том числе ВОЗ, не выносил на свет. Китайские правительственные лаборатории выпустили информацию о геноме спустя две недели после обнародования другой лабораторией на специальном сайте по вирусологии», — написало агентство.

Согласно протоколам закрытых собраний ВОЗ, организации именно в то время была необходима подробная информация о больных и вирулентности (степени заразности) болезни. Судя по данным агентства АР, когда представители высших должностей в ВОЗ говорили между собой, они жаловались, что китайская сторона не дает развернутой информации о передаче заражения вирусом от человека к человеку. Кроме того, китайские специалисты не делились результатами исследования о рисках, которые создает новый коронавирус другим странам мира. На одном из закрытых собраний американская эпидемиолог Мария Ван Керкхове тоже говорила, что мало информации о коронавирусе. Она отмечала: без достаточных сведений невозможно планировать меры против коронавируса.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №10 от 05.06.2020/стр.2