На руководителя ГИК Эльмиру Абжапарову возбуждено дело?

Писали о ее ежемесячной зарплате в 111 тысяч сомов.
Раскрылось, что сотрудники Государственной ипотечной компании (ГИК) обратились с заявлением в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями, представили факты злоупотребления должностным положением руководителем ипотечной компании. Стало известно, после рассмотрения заявления 20 мая Финполицией установлены признаки преступления по факту, зарегистрировано в ЕРПП, возбуждено уголовное дело по ч. 2ст. 320 УК КР. Напомним, ровно год назад в июне была назначена руководителем ГИК Эльмира Абжапарова. Писали о ее ежемесячной зарплате в 111 тысяч сомов. Кажется, Эльмира айым не удовольствовалась такой большой зарплатой и запускала всю пятерню. Теперь подождем результатов. Наверняка не выкрутится путем умасливания ладоней.
Источник: газета ««De факто» №15 от 05.06.2020/стр.2
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