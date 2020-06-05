На руководителя ГИК Эльмиру Абжапарову возбуждено дело?

Писали о ее ежемесячной зарплате в 111 тысяч сомов.

Раскрылось, что сотрудники Государственной ипотечной компании (ГИК) обратились с заявлением в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями, представили факты злоупотребления должностным положением руководителем ипотечной компании. Стало известно, после рассмотрения заявления 20 мая Финполицией установлены признаки преступления по факту, зарегистрировано в ЕРПП, возбуждено уголовное дело по ч. 2ст. 320 УК КР. Напомним, ровно год назад в июне была назначена руководителем ГИК Эльмира Абжапарова. Писали о ее ежемесячной зарплате в 111 тысяч сомов. Кажется, Эльмира айым не удовольствовалась такой большой зарплатой и запускала всю пятерню. Теперь подождем результатов. Наверняка не выкрутится путем умасливания ладоней.

Источник: газета ««De факто» №15 от 05.06.2020/стр.2