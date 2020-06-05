Сейтек Атамбаев выплеснул негодование

Даже повествовал о том, кто оказывал влияние на политическое положение в стране и о друзьях-врагах.

В последние 29 лет мы являлись свидетелями, как дети первых руководителей страны были баловнями, вмешивались в политику и бизнес, мало того, даже хотели стать «преемником». Но хотя бывший президент Атамбаев сам был плохим, однако дети от его двух жён особо не переходили грань. Один из его детей Сейтек недавно дал интервью одному из журналистов, выплеснул негодование.

Он рассказал, как было на самом деле: об отношениях с отцом, о находившихся рядом с ним влиятельных людях, и о действующем президенте Сооронбае Жээнбекове.

Даже повествовал о том, кто оказывал влияние на политическое положение в стране и о друзьях-врагах. Самое удивительное – хотя его отец примерно год находится в следственном изоляторе, он не ходил на свидание с ним, всего лишь передавал продукты, не стал скрывать обиды между отцом и сыном.

«Его самые доверенные люди – шофер Икрамжан Илмиянов, Болот Суюнбаев, Фарид Ниязов. Сапар Исаков и Албек Ибраимов были на втором плане. У них у всех глаза заплыли жиром, чувствовали себя ханом. Что он (Алмазбек Атамбаев) мог сделать в одиночку. Раз работаешь, кому-то надо верить. Как будешь работать без доверия. Мы не встречались часто с отцом, встречались только по печальным и радостным событиям, по праздникам. Говоря по правде, его самым любимым сыном был шофер Икрамжан сын Сатара. Много времени проводил с этим человеком. Это правда», — говорится в одной части его интервью.

Источник: газета «Жаны ордо» №8 от 05.06.2020/стр.2