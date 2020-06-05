В Кыргызстане еще два человека скончались от коронавируса: женщины 82 и 34 года

За прошедшие сутки зафиксировано 2 летальных исхода от COVID-19.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, в Ошской межобластной объединенной больнице скончалась 34-летняя женщина. “Пациентка 1986 года рождения получала лечение в областной больнице. Она была из контактных. Ее первым диагнозом был лейкоз. После контакта с зараженным она сама заразилась, ее болезнь обострилась, и она получала интенсивное лечение. Несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась”, – сказал Усенбаев.
Он добавил, что также в Национальном центре фтизиатрии скончалась 82-летняя женщина. “Это жительница Бишкека 1938 года рождения. Ее дочь работала на заводе “Автомаш-Радиатор. У нее был сахарный диабет”, – рассказал замминистра.
Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 22 случая.
Источник: reporter.kg
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