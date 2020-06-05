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В Кыргызстане на утро 5 июня выявлено 37 новых случаев коронавируса. Всего 1936 случаев

Таким образом, на 5 июня в Кыргызстане подтверждено 1936 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 5 июня выявлено 37 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- Бишкек – 14;

- Чуйская область – 7;

- Нарынская область – 6;

- Ошская область – 5;

- Иссык-Кульская область – 3;

- город Ош – 1;

- Баткенская область – 1.

За последние сутки проведено 2617 лабораторных исследований, результаты 37 вышли положительными.

Таким образом, на 5 июня в Кыргызстане подтверждено 1936 случаев коронавируса.

Также зарегистрированы 2 летальных исхода от COVID-19: в Ошской межобластной объединенной больнице - женщина, 34 года; в Национальном центре фтизиатрии - женщина, 82 года.

Всего летальных исходов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 22 случая.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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