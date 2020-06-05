Правозащитники призывают снять ложные обвинения с Камиля Рузиева

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе.

Власти Кыргызстана должны отменить домашний арест известного правозащитника Камиля Рузиева, снять с него все ложные обвинения и расследовать заявления об угрозах со стороны спецслужб страны. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

«Рузиев подал официальные жалобы на сотрудников службы безопасности, и реакцией на это стало расследование фиктивного уголовного дела в отношении правозащитника, — отметила старший научный сотрудник Human Rights Watch по Центральной Азии Мира Ритман. — Вместо этого органы прокуратуры должны провести тщательное и своевременное расследование жалоб Рузиева и любых других злоупотреблений полномочиями со стороны сотрудников спецслужб, которые его арестовали».

Напомним, сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе. Вечером 31 мая суд Каракола отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

56-летний Камиль Рузиев — правозащитник и глава каракольской правозащитной организации Ventus. Он хорошо известен своей работой по прекращению пыток в местах лишения свободы, а также оказывал юридическую помощь в случаях бытового насилия.

Рузиев считает, что его арестовали в отместку за его правозащитную деятельность.

«За последний год я подавал жалобы на ГКНБ и прокуратуру, — сказал он Human Rights Watch. — Я также помогаю другим, чьи права были нарушены. ГКНБ знает о моей правозащитной работе и решил оказать на меня давление, чтобы заставить меня прекратить данную деятельность».

Источник: 24.kg