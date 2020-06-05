Асрандиев: Ситуация на кыргызско-казахской границе противоречит договоренностям союзных государств

Ситуация на кыргызско-казахской границе противоречит договоренностям союзных государств.

Об этом заявил вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев во время выездного совещания на контрольно-пропускном пункте «Актилек Автодорожный».

«На протяжении долгого времени есть сложности на границе с Казахстаном. Усугубилась ситуация с прошлого года. А в последние недели ситуация переросла в критическую. Сегодня, 4 июня, 300-400 машин стоят в пробке по несколько суток. Я лично ознакомился с процедурой прохождения водителей границы из Казахстана в Кыргызстан. Заключается она в паспортном контроле, сборе анкетных данных медицинскими работниками для дальнейшего контроля, сдачей анализа на наличие вируса. Дальше грузоперевозчик на территории Кыргызстана ожидает результаты теста. Порядок выезда тоже не сложный. А вот с казахской стороны все проходит медленно», – сказал вице-премьер-министр.

Эркин Асрандиев отметил, что власти Кыргызстана ведут работу на площадке ЕАЭС для устранения барьеров.

«К сожалению, на внутренних границах союза ситуация сложная. Намного сложнее, чем на внешних границах. Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в Коллегию, так как ситуацию расцениваем, как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям. Будем надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен», – заключил Эркин Асрандиев.

Источник: reporter.kg