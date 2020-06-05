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Бакирдин Субанбеков перепрыгнет из партии «Бир бол» в другую

«Мыктыбек Абдылдаев, в дальнейшем создай ряды партии из чистой молодежи, соберись на выборы».

Пошли разговоры, что нашедший счастье с партией «Бир бол» Бакирдин Субанбеков в этот раз прикроется подолом другой партии и примет участие в парламентских выборах. Отчего же генерал-лейтенанту Бакирдину Субанбекову, который в 70 лет еще не растерял силу, не взять пример с сопартийца-коллеги Мыктыбека Абдылдаева и жить благами счастливой старости? Недавно лидер партии «Бир бол» Алтынбек Сулайманов как бы намекал на свое благословение: «Мыктыбек Абдылдаев, в дальнейшем создай ряды партии из чистой молодежи, соберись на выборы». Почему бы и Субанбекову не проникнуться такой совестливостью? Вроде генеральская пенсия ни за что не оставит голодным?

Оказывается, не понимают.

Источник: газета ««De факто» №15 от 05.06.2020/стра.3

           

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