Бакирдин Субанбеков перепрыгнет из партии «Бир бол» в другую

«Мыктыбек Абдылдаев, в дальнейшем создай ряды партии из чистой молодежи, соберись на выборы».
Пошли разговоры, что нашедший счастье с партией «Бир бол» Бакирдин Субанбеков в этот раз прикроется подолом другой партии и примет участие в парламентских выборах. Отчего же генерал-лейтенанту Бакирдину Субанбекову, который в 70 лет еще не растерял силу, не взять пример с сопартийца-коллеги Мыктыбека Абдылдаева и жить благами счастливой старости? Недавно лидер партии «Бир бол» Алтынбек Сулайманов как бы намекал на свое благословение: «Мыктыбек Абдылдаев, в дальнейшем создай ряды партии из чистой молодежи, соберись на выборы». Почему бы и Субанбекову не проникнуться такой совестливостью? Вроде генеральская пенсия ни за что не оставит голодным?
Оказывается, не понимают.
Источник: газета ««De факто» №15 от 05.06.2020/стра.3
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