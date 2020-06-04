Даниэль Ажиев останется за решеткой еще на два месяца

Даниэль Ажиев, обвиняемый в разжигании межрегиональной вражды, останется в СИЗО-1 еще на два месяца.
Ранее адвокат Ажиева Таалайгуль Токтакунова сообщала, что ее подзащитного жестоко избивают в камере, после нанесения себе порезов, обвиняемого определили в отдельную камеру.
Напомним, Ажиева задержали после того, как он в социальной сети Instagram оскорбил кыргызстанцев. Ему не понравилось, что несмотря на то, что он оказал гуманитарную помощь малоимущим, пользователи соцсети осудили его за нечестный заработок.
В отношении него ведется разбирательство по статье 313 “Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)” УК КР.
Источник: reporter.kg
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