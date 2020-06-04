В случае требования с выпускников денег за аттестат надо обратиться в мэрию

Бишкек, “Саясат. kg”. Как сообщает мэрия Бишкека, выпускникам аттестат выдается совершенно бесплатно.

Оплата необходима только при получении дубликата аттестата: за «корочку» — 41 сом, за дубликат вкладыша — 20 сомов, оплата производится исключительно через банк. Этот вопрос находится под личным контролем вице-мэра по социальным вопросам Татьяны Кузнецовой.

Руководителям образовательных организаций, директорам и педагогам школ и детсадов категорически запрещено проводить финансовые и иные сборы с родителей на всякие вещи, отмечает мэрия.

В случае требования внести оплату за аттестаты, муниципалитет просит отправлять аудио, фото и видеофакты на личный WhatsApp Татьяны Кузнецовой: 0554 312038.