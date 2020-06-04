Новым зампредом ГКПЭН может стать человек без соответствующего образования

В отдел комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу он пришел из комитета по земельно-аграрным вопросам

На вакантное место заместителя председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования претендует некто Акыл Токтобаев. Но нужны ли стратегической отрасли страны такие кадры?

Карыбек Ибраев оставил должность зампреда ГКПЭН в минувший понедельник, 1 июня 2020 года.

Его место может занять человек, общий стаж работы которого в области промышленности и энергетики составляет 4 года в отделе комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу. Причем даже без соответствующего образования.

Кто же это?

Акыл Токтобаев, 33 года. Окончил Кыргызско-Российский Славянский Университет по специальности «мировая экономика», а после магистратуру в Кыргызской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция».

Трудовой путь начинал стажером и ассистентом начальника в отделе маркетинга ОсОО «Газпром нефть Азия», затем стал консультантом в туристической фирме SkylineAsia.

С ноября 2008 по март 2010 года стажировался в отделе Жогорку Кенеша по международным делам и межпарламентскому сотрудничеству, потом еще полгода – в приемной руководителя аппарата ЖК КР.

В октябре 2010 года начал работать консультантом отдела комитета по земельно-аграрным вопросам, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, а через год стал экспертом в том же комитете и проработал им до февраля 2016 года.

После этого Акыл Токтобаев перешел в комитет по топливно-энергетическому комплексу и по сегодняшний день работает там экспертом отдела.

Можно ли считать это достаточным опытом в недропользовании? Сомнительно. Это ли те кадры, которые разовьют одну из важнейших сфер экономики Кыргызстана и выведут ее на новый уровень?

Стоит напомнить, что недропользование является бюджетообразующим направлением в нашей стране. До каких пор на важные должности будут назначать так называемые «кадры», которые на деле достаточно мало соприкасались с областью своей предполагаемой деятельности?

Источник: vesti.kg