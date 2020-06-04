Рада Туменбаева: Медики до сих пор не получили положенных компенсаций

Депутат Рада Туменбаева возмущена: медики не получают положенных компенсаций.
Об этом она заявила сегодня на заседании парламента. По словам нардепа, врачей хвалят, заявляют, что это наш щит, а как доходит до выплат надбавок, так вопрос повисает в воздухе. «Это недопустимо. Врачи жалуются, что или вовсе не получают выплат, или получают в три раза меньше обещанного. Мы не позволим правительству экономить на медиках», — заявила Рада Туменбаева, добавив, что врачи, а не чиновники находятся на передовой по борьбе с коронавирусом.
Она напомнила, что парламент в трех чтениях принял изменения в Закон «О статусе медицинского работника». Документ касается защиты прав медиков на надлежащие условия труда в условиях ЧС и ЧП и порядка выплат и компенсаций.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!