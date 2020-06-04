В Кыргызстане на утро 4 июня выявлено 28 новых случаев коронавируса. Всего 1899 случаев

Таким образом, на 4 июня в Кыргызстане подтверждено 1899 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 4 июня выявлено 28 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- Бишкек – 15

- Ошская область – 6

- город Ош – 4

- Нарынская область – 1

- Чуйская область – 1

- ИК области – 1

За последние сутки проведено 2933 лабораторных исследований, результаты 28 вышли положительными.

Таким образом, на 4 июня в Кыргызстане подтверждено 1899 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org