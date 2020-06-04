Объединятся Текебаев, Сариев, Акаев…

Была бы одержана победа, если бы люди не продались и не проголосовали за тех, кто не дает житья народу.
Очевидно, что большинство нынешних политиков сейчас думают о том, чтобы заслужить поддержку народа на предстоящих выборах, стать депутатами Жогорку Кенеша. Очевидно, что со многих политиков будет сорвана маска на этих выборах. Уже несколько дней ходят разговоры о том, что вместе пойдут на выборы партии «Ата Мекен», «Ак-Шумкар», КЛДП. Тем не менее есть сомнения в том, что на выборах победят Текебаев, Сариев и Жанар Акаев. Потому что на этих выборах победят не образованные или умные, а те, кто располагает деньгами и умеет давать обещания. Ожидается, что будут и другие союзы. Тем не менее эти союзы не принесут какую-либо пользу общественности. Была бы одержана победа, если бы люди не продались и не проголосовали за тех, кто не дает житья народу.
Источник: газета «Багыт.kg» №11 от 03.06.2020 / стр. 3
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