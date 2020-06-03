(Видео) «Сыдыман» - об огромных крысах в ИВС и языке «фени». Интервью со скандальным блогером

Я был в ИВС.

Кыргызстанец, которому грозит 6 лет за разжигание в Сети межрегиональной розни, признался, что не ожидал такой поддержки со стороны сограждан

Блогер Эльмир Сыдыманов («Sydyman»), обвиняемый в разжигании межрегиональной розни, дал Vesti.kg эксклюзивное интервью, в котором рассказал о времени, проведенном в холодной камере ИВС в компании огромных крыс, а также прокомментировал свое уголовное дело.

Кыргызстанец также поведал, что перед задержанием он уже месяц жил в Казахстане, поэтому подумывал остаться там и не возвращаться на родину.

Каковы были условия содержания под стражей?

Я был в ИВС. Там ко мне хорошо относились как сокамерники, так и правоохранители. Было весело с одной стороны. Все пугают, говорят, что там сидят убийцы и насильники. Ну, по статье такие люди и сидели со мной. Однако они такие же, как и я, и, может, кто-то из них невиновен. Но я ощущал себя уютно. Большинство из них были верующими.

Конечно, нормальных условий там нет. Было холодно, один матрас.. и огромные крысы. Лежал на двухярусной кровати, смотрел сверху и боялся. Читал ли книги? Были бы они там. Вместо туалетной бумаги были куски газеты, и я читал их.

Разглядывал на потолке надписи: различный сленг, аббревиатуры АУЕ и другие. Мне сокамерники объясняли, что это означает. Этот мир был для меня как космос. Я никогда не сидел, не было в окружении таких людей. Я изучал язык фени, на котором говорят там, и мне это было дико интересно.

Думал, что через пару дней попаду в СИЗО, а там, естественно, будут люди, которые меня допросят на фени. И если бы я не знал, как ответить, то у меня были бы проблемы.

Теперь с уверенностью можете заявить, что «ботаете по фени» (владеете тюремным сленгом - прим.ред.)?

Ну, я могу сказать только то, что знаком с этими терминами. Думал еще в тот момент, что выйду и буду делать контент, расскажу, как все это устроено... Но потом мне сказали, что самый главный закон - это не распространять, так что я сейчас не смогу сказать ничего.

Вы объявили сбор средств на услуги адвоката. Сколько удалось собрать?

За сутки собралось около 6-7 тысяч сомов. Перечисляют разные суммы, 20-100 сомов. Я очень благодарен родственникам и неравнодушным гражданам которые сейчас меня поддерживают и помогают. Не думал, что мне будут помогать. Я считал, что все меня ненавидят. Задумываюсь, достоин ли я этого.

В момент инцидента вы были в Казахстане. Были ли мысли остаться там и не возвращаться?

Уже около месяца прошло, как я жил в Алматы. На тот момент правоохранители еще не звонили, но поступали угрозы от людей. В день получал около 200-300 сообщений. Жизнь мне нужна, поэтому думал остаться там. Но как пришла повестка, я понял, что за то, что я сказал своим языком, я должен отвечать головой. И здесь моя семья. Поэтому вернулся.

Как думаете, власть решится приговорить вас к реальному сроку за публикацию в Сети?

Сплюньте три раза. Будем надеяться на лучшее. Сейчас даже не хочу думать об этом. Я неоднократно извинялся за свои высказывания. Знаю, что был неправ. Я самому себе не нравлюсь в том эфире. После него сам сразу же записал ролик с извинениями. У меня мама с юга. Я извинился перед ней, родственниками и друзьями.

Эта история также показала, кто мне настоящий друг, кто близок из родственников. Кто-то помогает, приезжает, а некоторые просто пропали.

Напомним, в феврале текущего года блогер был задержан из-за высказываний в соцсети, якобы разжигающих межрегиональную рознь.

Ему инкриминируется ст.313 ч.1. «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Гособвинение запросило приговорить Сыдыманова к 6 годам лишения свободы.

Позже Сыдыманов был отпущен под домашний арест.

Источник: Vesti.kg