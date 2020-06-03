ГСИН: Даниэля Ажиева никто не избивает. Он в одиночной камере СИЗО-1 Бишкека

Ведомство требует, чтобы адвокаты прекратили распространять ложную информацию и вводить общественность в заблуждение

Утверждение адвоката заключенного Даниэля Ажиева в СМИ о том, что его жестоко избивают в СИЗО-1, не соответствует действительности и является голословным, так как сам Ажиев письменно заявил, что за время содержания в следственном изоляторе никаких побоев со стороны спецконтингента, никакого давления или жестокого обращения с ним не было. На сегодняшний день, по его же личной просьбе, он содержится в одиночной камере.

В этой связи ГСИН обращается к адвокатам Ажиева с требованием прекратить распространять ложную информацию через СМИ и социальные сети.

Своими голословными утверждениями отдельные адвокаты вводят общественность в заблуждение и всячески пытаются очернить правоохранительные органы, в том числе пенитенциарную систему. Таким образом наносится урон имиджу остальных адвокатов, которые действительно работают во благо народа и являются профессионалами своего дела.

ГСИН напоминает, что за распространения заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Если у адвокатов имеются доказательства насилия и пыток в отношении своих подзащитных, то они в любое время могут обратиться в ГСИН или прокуратуру для проведения совместной проверки. Мы всегда готовы оказать содействие.

Для сведения ещё раз напоминаем, что все заключенные в СИЗО-1, а также осужденные, содержащиеся в остальных учреждений, находятся под круглосуточным надзором и наблюдением. Малейшие противозаконные действия как со стороны сотрудников, так и со стороны заключенных фиксируются на видеорегистраторы и видеокамеры, после чего проводятся проверки.

Пресс-служба ГСИН