Кто победит в противостоянии Шаки и Исаева?

Именно поэтому Шаки получил мандат, чтобы присутствовать во фракции.
Когда остались считанные месяцы до конца работы Жогорку Кенеша, так называемый отец «Кыргызстана» Шаршенбек Абдыкеримов путем внутрипартийных интриг отправил «отдыхать» двух депутатов, которые были впереди него по списку, вместо них сам стал депутатом, захватив с собой некого Жоробаева. До этого не раз всплывала информация о том, что у Шаки возникли разногласия с другими лидерами партии – Канатом Исаевым и спикером Джумабековым. Говорят, идет борьба за влияние. Именно поэтому Шаки получил мандат, чтобы присутствовать во фракции. Пока что им не удалось найти общий язык, не так все гладко, как было раньше. Скоро выяснятся причины, по которым начались интриги…
Источник: газета «Багыт.kg» №11 от 03.06.2020 / стр. 1
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