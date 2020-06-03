Депутатам не следовало бы говорить о морали…

В этом вопросе спикер Дастан Джумабеков стал большим специалистом.

Депутаты Жогорку Кенеша много говорят о морали. Знают ли они сами, что значит мораль? Издавна говорили: «Только лишенные мудрости много говорят о мудрости». Это изречение подходит многим представителям кыргызской власти. Фракция «Кыргызстан» в Жогорку Кенеше много говорит о морали. В этом вопросе спикер Дастан Джумабеков стал большим специалистом. Многие сопартийцы следуют его примеру. Короче говоря, уважаемые депутаты, прекращайте говорить о морали и решайте вопросы. Например, езжайте в Баткен, читайте мораль гражданам Таджикистана и Узбекистана, посмотрим, насколько вы круты.

Источник: газета «Багыт.kg» №11 от 03.06.2020 / стр. 2