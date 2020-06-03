Даниэля Ажиева жестоко избивают в СИЗО. Адвокат опасается за его жизнь

А этого никак нельзя допустить.

Адвокат обвиняемого в возбуждении национальной вражды Даниэля Ажиева Таалайгуль Токтакунова заявила 24.kg, что опасается за жизнь подзащитного.

Юрист сообщила, что ему угрожают заключенные Бишкекского СИЗО-1. «Пока он находился в общей камере, его регулярно избивали, хотели унизить, ему пришлось себе порезы нанести и только после этого его определили в отдельную камеру. Но раны заживают, и администрация следственного изолятора может отправить его опять к спецконтингенту. А этого никак нельзя допустить. Его просто изувечат. Я обратилась к руководству ГСИН, в Национальный центр по предупреждению пыток и к омбудсмену, чтобы посодействовали, помогли Даниэлю. Сокамерники с ним обращались очень жестоко и его возвращать обратно к ним нельзя», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила, что завтра состоится заседание Бишкекского горсуда по рассмотрению меры пресечения Даниэлю Ажиеву. Адвокаты будут ходатайствовать, чтобы его отпустили под домашний арест.

Источник: 24.kg