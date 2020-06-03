Кыргызстан и Китай открывают КПП «Торугарт» для грузоперевозок

Кыргызстан и Китая договорились о восстановлении работы пропускного пункта «Торугарт».

Как сообщили в МИД КР, граница в этом пункте будет открыта с 8 июня на первоначальном этапе исключительно для осуществления взаимных грузоперевозок между Кыргызстаном и Китаем.

Детальные вопросы открытия и функционирования КПП «Торугарт» будут согласованы в ближайшее время дополнительно между компетентными органами двух стран.

Источник: kg.akipress.org