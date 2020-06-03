Верховный суд полностью оправдал Молдомусу Конгантиева

Верховный суд поставил точку в деле экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева.

Об этом 24.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор двух предыдущих инстанций.

Экс-главу МВД обвиняли в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года. Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении

Источник: 24.kg