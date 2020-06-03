В КР с 5 июня запустят внутренние авиарейсы и общественный транспорт между регионами, с 25 июня — детские лагеря

С 25 июня начнут работать детские оздоровительные лагеря.

С 5 июня будут запущены внутренние авиарейсы и общественный транспорт между регионами Кыргызстана. Об этом заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба кабмина.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что соответствующие государственные органы, местные органы власти должны быть готовы к четкому выполнению алгоритма проверок и контролю за соблюдением положенных санитарных мер.

«За общественным транспортом, соблюдением пассажирами всех санитарных правил безопасности должен быть строгий контроль. Ношение масок, измерение температуры при посадке обязательно. Вся организация перевозок автобусами и маршрутными такси должна быть безопасной. Мы должны быть уверены, что все едут с соблюдением санитарных норм», — сказал Кубатбек Боронов, дав поручения Министерству транспорта и дорог.

Он подчеркнул при этом, что Бишкек остается очаговой зоной с повышенными рисками заражения и посещать столицу без существенных обстоятельств не рекомендуется.

Была высказана определенная критика относительно несоблюдения санитарных правил в общественных местах в Бишкеке, как торговые рынки, торговые центры, магазины, кафе и общественный транспорт, что ухудшает эпидемиологическую ситуацию в городе.

В ходе заседания штаба полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев рассказал о проводимой работе в рамках начала летнего туристического сезона. Он отметил, что перед руководством пансионатов и домов отдыха поставлены жесткие требования по контролю рекомендованных санитарных правил.

С 25 июня начнут работать детские оздоровительные лагеря.



Источник: Элгезит