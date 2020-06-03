Алексей Петрушевский: Я в шоке от решения Бишкекского горсуда

Экс-глава Центра реабилитации детей и молодежи намерен обжаловать вердикт в Верховном суде
Бишкекский горсуд признал увольнение бывшего директора Центра реабилитации детей и молодежи Алексея Петрушевского законным. Об этом Vesti.kg сообщил он сам, назвав вердикт незаконным.
- Я не согласен с вынесенным решением,- сказал Петрушевский. - Городской суд сразу отнесся предвзято к нашему делу. 13 мая мы подали кассационную жалобу, и они согласно законодательству должны приостановить процесс и не выносить решение. Я в шоке от такого решения.
Он намерен обжаловать решение в Верховном суде.
- Конечно я буду обжаловать решение городского суда,- продолжил экс-глава ЦРБД. - Думаю, там судьи компетентнее и разберутся в этом деле.
Отметим, в июне 2019 года Свердловский районный суд признал увольнение Петрушевского незаконным.
Напомним, что экс-директора ЦРБД Алексея Петрушевского обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По словам его адвоката Елены Гавриловой, в 2017 году мальчику из центра стала помогать посторонняя женщина, поскольку его мать вела асоциальный образ жизни. Петрушевский разрешил женщине встречаться с ребенком.
После намерения оформить опеку над мальчиком нашлись его родственники, которые забрали ребенка вопреки его желанию. Гаврилова предполагает, что задержание Петрушевского связано с давлением со стороны муниципальных властей.
В свою очередь ГКНБ считает, что Петрушевский не имел права этого делать.
Источник: vesti.kg
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