Первый вице-мэр Нарына Давид Курманов, у которого был коронавирус, выписан из больницы, - Минздрав

Он будет оставаться дома под наблюдением медиков, потом выйдет на работу, сказал замминистра.
Первый вице-мэр Нарына Давид Курманов, ранее у которого был коронавирус, выписан из больницы. Об этом 3 июня сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в Доме правительства. Он будет оставаться дома под наблюдением медиков, потом выйдет на работу, сказал замминистра. По его словам, мэрия города работает в штатном режиме.
Источник: zdorovie.akipress.org
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