За сутки в Кыргызстане выявлено 26 новых случаев коронавируса. 

Бишкек, “Саясат. kg”. В Кыргызстане на утро 3 июня выявлено 26 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по СOVID-19.
На данный момент всего по стране выявлено 1871 случаев заболевания COVID-19.
Новых случаев СOVID-19:
- г. Бишкек – 16
- Нарынская область – 7
- Ошская область – 1
- Джалал-Абадская область – 1
- Баткенская области – 1
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