За сутки в Кыргызстане выявлено 26 новых случаев коронавируса.

Бишкек, “Саясат. kg”. В Кыргызстане на утро 3 июня выявлено 26 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по СOVID-19.

На данный момент всего по стране выявлено 1871 случаев заболевания COVID-19.

Новых случаев СOVID-19:

- г. Бишкек – 16

- Нарынская область – 7

- Ошская область – 1

- Джалал-Абадская область – 1

- Баткенская области – 1