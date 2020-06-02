Бедные люди в белых халатах

Во время карантина по стране из-за коронавируса люди в белых халатах заражались вирусом не меньше, чем рядовые граждане.
Сейчас мало что изменилось. Ежедневно регистрируется не менее 10 случаев. В свое время об этом говорил врач медицинского центра в Иссык-Ате Бектур Апышев. Он упрекнул правительство в том, что оно не смогло своевременно обеспечить защитными костюмами. Спустя некоторое время он выложил видео, где говорит, что все хорошо, оказывается забота. Общественность критично восприняла произошедшее, посчитав, что на него оказали давление. Недавно Апышев обнародовал на своей страничке в «Твиттере» выписку с банковского счета. Его зарплата составила 3 тысячи 980 сомов и 76 тыйынов. «Если кто-то считал, что у врачей большая зарплата, взгляните», — написал Апышев.
Источник: газета «Факты.kg» №11 от 02.06.2020 / стр. 2
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