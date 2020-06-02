Госпитализирован правозащитник Камиль Рузиев

В Караколе госпитализирован правозащитник Камиль Рузиев.

Об этом «Азаттыку» сообщил его сын Азат Рузиев. «В связи с повышением кровяного давления и стрессом, полученным за последние дни, вчера лег в больницу. Сейчас он находится в Иссык-Кульской областной больнице», - сказал Рузиев.

По его словам, 3 июня в суде будет рассмотрено заявление правозащитника в отношении сотрудников ГКНБ.

Несколько дней назад в Кыргызстане был задержан известный правозащитник Камиль Рузиев, глава организации «Вентус». Он более 20 лет занимается защитой прав заключенных и других людей, которые пострадали от пыток и преследования полиции и сотрудников государственных органов.

По словам адвоката Рузиева, правозащитника вечером 29 мая задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана якобы для установления личности, потому что при нем не оказалось документов. Но уже в то время, как его задерживали, по словам адвоката и сына Рузиева, в СМИ попал пресс-релиз: в нем было сказано, что правозащитника подозревают в мошенничестве и подделке документов. 31 мая Рузиева отправили по этому делу на два месяца под домашний арест.

После задержания, находясь в изоляторе временного содержания, Рузиев объявил голодовку в знак того, что он не согласен с обвинениями.

Источник: Азаттык