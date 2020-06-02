Кыргызстан собирается отдать территорию военной базы в Канте России

На заседании Жогорку Кенеша 4 июня внесут изменения и дополнения в соглашение между Кыргызстаном и Россией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории КР.

В соответствии с соглашением площадь земельных участков, арендуемых российской стороной, составляет 866,2 га. По итогам указанной инвентаризации площадь составила 924,52 га, при этом российская сторона фактически использует земельные участки на 58,32 га больше.

Вместе с тем сумма ежегодной арендной платы за использование российской стороной земельных участков и участка акватории составляет сумму, эквивалентную $4 млн 502 тыс. 495. После вступления в силу Протокола сумма составит $4 млн 794 тыс. 95.

Помимо этого, после вступления в силу протокола стороны организуют работу по возмещению КР суммы арендной платы за фактически используемые Российской Федерацией площади земельных участков, начиная с 20 сентября 2012 года.

Относительно взлетно-посадочной полосы следует отметить, что в 2003 году с подписанием соответствующего международного договора ВПП аэродрома «Кант» была передана во временное пользование российской стороне.

“В настоящее время требуется полная замена искусственных покрытий ВПП, а также внесение некоторых конструктивных изменений, что требует значительных капитальных вложений”, – говорится в справке-обосновании.

При этом на аэродроме “Кант” базируются два самолета АН-26 ВС КР, которые регулярно выполняют полеты для переброски грузов и личного состава на юг республики. Кроме того, аэродром “Кант” является запасным для международного аэропорта “Манас”, в связи с чем Генштаб ВС КР заинтересован в ремонте полосы и других объектов аэродромной зоны за счет средств российской стороны.

В случае реконструкции ВПП права собственности перейдут российской стороне. При этом, по информации представителей Министерства обороны Российской Федерации, без передачи прав собственности на внесенные неотделимые улучшения денежные средства не могут быть выделены.

По этому Генштаб и предлагает поправки в законодательство, по которым кыргызской стороне предлагается возврат данных объектов по истечении срока действия соглашения между странами.

Кроме того, для развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) на территории КР в интересах обеспечения безопасности государств сторон российской стороной планируется разместить четыре беспилотных летательных аппарата модели “Орлан-10” и две модели “Форпост”.

Одобрительное заключение правительства КР получено, Минтранс также готов внести поправки в Воздушный кодекс ради полетов беспилотников.

Источник: reporter.kg