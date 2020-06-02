В Кыргызстане введен мораторий на принудительное банкротство

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра КР, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

До 1 января 2021 года Департаментом по делам банкротства при Министерстве экономики КР, Государственной налоговой службой при правительстве КР, Социальным фондом КР приостановлено инициирование процесса банкротства в отношении субъектов предпринимательства. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра КР, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что документ подписан с целью оказания поддержки субъектам предпринимательства, у которых возникли признаки неплатежеспособности в связи с обстоятельствами, прямо или косвенно связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и принятыми государственными органами мерами по ограничению хозяйственной деятельности в рамках борьбы с пандемией.

Сегодня международный масштаб мер по борьбе с пандемией, а также ряд мер по ограничению хозяйственной деятельности внутри страны в рамках недопущения завоза и распространения вируса COVID-19 оказывают негативное влияние на экономическую активность многих отечественных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. И для стабилизации ситуации Правительством Кыргызской Республики утвержден план мер по поддержке субъектов предпринимательства. Так, предлагается предоставление отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по социальным отчислениям, образовавшихся в результате введения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Источник: reporter.kg