Никуда не годится показуха Боронова

Такими темпами скоро останемся без штанов.

Из-за пограничного конфликта первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов направился в Кадамджайский район Баткенской области, провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым относительно ситуации на кыргызско-узбекской границе. И каковы были результаты? Тяжело вздохнул перед теми, кто оказался в тяжелой ситуации, погладил их по голове и сказал: «Государство о вас позаботится». Что касается двухсторонних переговоров, то на них и надеяться не стоит. Разве может показуха Боронова решить вопрос, который не решается президентами, премьер-министрами, который не по зубам даже России, которая решила вмешаться. Когда возникла серьезная проблема, связанная с вопросом, решение которого сильно затянулось, у нас отправили вице-премьера, а не первых лиц государства. Это уже говорит о нашем отношении к такому большому вопросу. Такими темпами скоро останемся без штанов.

Источник: газета «Факты.kg» №11 от 02.06.2020 / стр. 3