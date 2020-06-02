Прокурор просит для блогера Сыдымана 6 лет тюрьмы

2 июня в Октябрьском районном суде Бишкека прошло рассмотрение дела блогера Элмирбека Сыдыманова.
Как рассказал «Азаттыку» его адвокат Али Магаев, прокурор попросил у суда 6 лет лишения свободы для блогера.
«Суд отклонил наше ходатайство о необходимости проведения лингвистической экспертизы. Сыдыманова подстрекали блогеры и хейтеры, они выражались в адрес его матери и сестры, после чего Сыдыманов и обратился к ним. Он не призывал к межрегиональной розни», - сказал адвокат.
По его словам, следующее заседание назначено на 5 июня.
Элмирбек Сыдыманов задержан 17 февраля по подозрению в разжигании межрегиональной вражды. К нему была применена санкция в виде содержания в СИЗО-1 на два месяца. Его адвокаты оспорили решение районного суда в вышестоящей инстанции. 28 февраля решением Бишкекского городского суда блогер был отпущен под домашний арест.
Поводом для привлечения его к ответственности стали его высказывания во время прямого эфира в «Инстаграме» по поводу диалектов.
Более подробно о деле Сыдыманова можно прочитать здесь.
Источник: Азаттык
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