Ночью на кыргызско-таджикской границе вновь прозвучали выстрелы

Неизвестные лица со стороны РТ произвели несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина КР. Мужчина госпитализирован

Сегодня, 2 июня, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.

В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области примерно в 1 ч. 20 мин. неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина

Кыргызстана Б.Б., 1982 г.р., следовавшего по автодороге Ош-Исфана.

В результате водитель получил огнестрельные ранения легкой степени и был доставлен в больницу села Самаркандек.

Ночью состоялась встреча представителей правоохранительных органов сторон.

В данное время на месте работают сотрудники милиции, производящие осмотр местности, автомашины и другие следственные мероприятия.

Обстановка на данном участке кыргызско-таджикской государственной границы на 10 ч.00 мин. характеризуется как стабильная.

Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР