Ночью на кыргызско-таджикской границе вновь прозвучали выстрелы

Неизвестные лица со стороны РТ произвели несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина КР. Мужчина госпитализирован
Сегодня, 2 июня, на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия.
В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области примерно в 1 ч. 20 мин. неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина
Кыргызстана Б.Б., 1982 г.р., следовавшего по автодороге Ош-Исфана.
В результате водитель получил огнестрельные ранения легкой степени и был доставлен в больницу села Самаркандек.
Ночью состоялась встреча представителей правоохранительных органов сторон.
В данное время на месте работают сотрудники милиции, производящие осмотр местности, автомашины и другие следственные мероприятия.
Обстановка на данном участке кыргызско-таджикской государственной границы на 10 ч.00 мин. характеризуется как стабильная.
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР
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